Valanga sopra Courmayeur, forse coinvolti degli sciatori

Alcuni sciatori potrebbero essere stati travolti dalla valanga che è stata segnalata questo pomeriggio sopra Courmayeur, in val d'Aosta. Le ricerche sono in corso, ma l'intervento è reso complicato dalle condizioni meteorologiche e dall'instabilità del manto nevoso, fanno sapere dalla centrale locale del soccorso alpino.

La valanga è avvenuta nel canalone del Vees, in val Veny. L'allarme è stato dato intorno alle 13 da sciatori che hanno assistito al distacco. Le prime operazioni di ricerca hanno dovuto fare a meno dell'impiego dell'elicottero a causa delle condizioni meteo avverse e alla assoluta assenza di visibilità in quota. Per questo, due squadre composte da tecnici del soccorso alpino valdostano, guardia di finanza e medici sono partite via terra. L'avvicinamento alla zona segnalata è stato compiuto attraverso gli impianti sciistici. L'intervento - fanno sapere dalla centrale del soccorso - è reso difficile, oltre che dalle condizioni meteorologiche, anche dall'instabilità del manto nevoso.