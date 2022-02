Focolaio Covid al Billionaire di Briatore: chiesto il rinvio a giudizio dei gestori

Ad agosto 2020 le serate senza mascherine e distanziamento nei locali della Costa Smeralda, uno tra tutti il Billionaire di Flavio Briatore, hanno innescato un vero e proprio focolaio Covid. Oggi la Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio degli amministratori unici e delle società. Come riportano diversi quotidiani locali, l'accusa contestata è quella di epidemia colposa e lesioni personali colpose per l'amministratore unico del Billionaire, Roberto Antonio Pretto, e per la società Billionaire srl. Per gli amministratori di altri due locali notturni della costa gallurese, Luciano Guidi per il Phi Beach di Baja Sardinia e William Franco Carrington Royston per il Country Club di Porto Rotondo, l'ipotesi di reato è quella di lesioni colpose.

Secondo le accuse, gli amministratori dei tre locali non avrebbero garantito il rispetto delle norme anticontagio. Fra i contagiati - oltre sessanta - non solo i dipendenti, ma anche personaggi noti come lo stesso Flavio Briatore. Il proprietario del Billionaire è stato anche ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Ora la parola passa al gup che dovrà decidere decidere se i gestori dovranno o meno affrontare un processo.