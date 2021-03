Il Coronavirus continua ad uccidere tra le corsie degli ospedali: altri due medici morti

La pandemia continua a mietere vittime tra chi è in prima linea. Salgono così a 333 i camici bianchi (non vaccinati) deceduti in Italia per il Covid

Il Coronavirus continua ad uccidere anche chi, questa pandemia, sta cercando di combatterla ogni giorno con tutte le proprie forze. Ancora medici morti. Oggi infatti ci sono due camici bianchi campani tra i numeri del bollettino: sono Maria Teresa d’Istria, 66 anni di Torre del Greco (provincia di Napoli) e Luigi Russo, 65 anni, di San Sossio Baronia (provincia di Avellino).

Maria Teresa era un apprezzato medico di famiglia e la scoperta della positività è arrivata solo dopo la sua morte. Come riporta NapoliToday, la 66enne napoletana é l'ennesima vittima tra i camici bianchi in Campania, dove un’intera categoria ha pagato un prezzo altissimo per lavorare in prima linea. Diversa la storia dell’irpino Luigi Russo, medico di base arrivato in pronto soccorso dell’ospedale l’11 gennaio scorso e subito ricoverato. Ha lottato, fino ad oggi però, quando il professionista si è spento per le complicazioni insorte per il virus. Secondo l’agenzia di stampa Agi, aveva superato la fase più critica dopo essere stato anche nella Terapia Intensiva. Poi il quadro clinico è peggiorato negli ultimi 2 giorni e il suo cuore ha smesso di battere.

Salgono così a 333 i medici morti in Italia per il Covid. Intanto l'ultimo bollettino parla di 13.114 nuovi casi in tutta Italia e 2.289 i pazienti Covid che lottano per la vita nei reparti di terapia intensiva. Così anche negli ospedali della Campania, dove oggi si contano 2.046 nuovi casi e 36 decessi, con altri 23 ricoveri ospedalieri. Anche per questi numeri, la settimana scorsa il presidente della Regione De Luca ha chiuso le scuole, anticipando il Dpcm di oggi, che dovrebbe confermare la stessa decisione per tutto il Paese.