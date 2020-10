Urla di avere la febbre per saltare la fila alle Poste: finisce malissimo

Ha esclamato ad alta voce di avere la febbre mentre era in attesa nell'ufficio postale perché sperava così di saltare la fila. Ovviamente la conseguenza è stata la generazione del timore tra i tanti clienti rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine.

È successo alle Poste di via Monti a Pescara questa mattina, venerdì 9 ottobre intorno alle ore 10:30. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale hanno subito richiesto l’intervento dei sanitari del 118, i quali hanno constatato invero una normale temperatura corporea dell'uomo che si era detto febbricitante.

Come spiega il Pescara l'uomo successivamente ha ammesso di aver mentito circa il suo stato di salute al fine di evitare la fila all’interno dell’ufficio postale. Per questo motivo è stato deferito in stato di libertà per procurato allarme.

L'escamotage non è nuovo: già ad Aprile un’anziana signora di Alessano, in provincia di Lecce, è stata denunciata dai carabinieri per procurato allarme dopo che aveva finto di avere la febbre mentre era in fila per entrare al supermercato così da poter passare prima di tutti.