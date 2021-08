Positivo al covid rifiuta il ricovero, 48enne trovato morto in casa

L'uomo aveva rifiutato le cure ospedaliere dicendo di volersi curare a casa. Attivato il tracciamento dei contatti avuti dall'uomo, di professione ambulante. In quarantena la compagna e i figli

Quando il personale del 118 è arrivato in un casolare delle campagne salentine si è reso conto che le sue condizioni erano disperate. L'uomo, un 48enne di nazionalità senegalese di professione ambulante, è morto ieri sera nell'ospedale di Copertino (Lecce) a causa delle complicazioni provocate dalla infezione da coronavirus.

La vittima, secondo quanto apprende l'agenzia Dire, era risultata positiva al virus lo scorso 2 agosto. I medici gli avevano consigliato il ricovero: proposta rifiutata dal 48enne che preferiva seguire le indicazioni terapeutiche a casa, un casolare di campagna a Monteroni. Ma il suo ritrovamento sarebbe avvenuto in un luogo diverso da quello che aveva indicato ai medici. Sono in quarantena la moglie e i figli del 48enne mentre è in corso il tracciamento da parte del dipartimento di Prevenzione.