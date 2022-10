Arrestato Craig Auringer, ricercato in tutto il mondo per una truffa da 100 milioni

Era ricercato in tutto il mondo per una truffa da 100 milioni di dollari, eppure passeggiava per le vie di Milano come se niente fosse, con la stessa tranquillità con cui aveva preso un aereo per l'Italia e un hotel nel capoluogo lombardo. Ma sulla testa di Craig Auringer, 52enne canadese residente alle Bahamas, pendeva dallo scorso aprile un mandato d'arresto emesso dal procuratore distrettuale di New York Damien Williams.

Come è possibile leggere nel documento disponibile sul sito del Dipartimento di Giustizia Usa, Auringer è accusato di essere un personaggio chiave di "The Group", una banda di speculatori internazionali che è riuscita ad accumulare illecitamente oltre 100 milioni di dollari utilizzando il metodo "pump and dump", una tipologia di frode che consiste nel far lievitare artificialmente il prezzo di un'azione a bassa capitalizzazione con l'obiettivo finale di vendere titoli azionari acquistati a buon mercato ad un prezzo superiore.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo con base a Vancouver, in Canada, si occupava di "rastrellare" le azioni di piccole società individuate nel mercato internazionale, che poi venivano "pompate" con campagne promozionali fittizie e informazioni false, prima di essere vendute al massimo della loro quotazione.

Auringer è stato fermato dai poliziotti, a cui ha consegnato subito i documenti: una volta inserito il nominativo nei sistemi è bastato un attimo per scoprire che si trattava di un ricercato internazionale. Il 52enne al momento si trova nel carcere di San Vittore, in attesa di essere estradato negli Stati Uniti.