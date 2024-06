Cristian Molnar, nessuna traccia dopo tre settimane di ricerche senza sosta: cosa cambia adesso

Le ricerche non si fermano e non si fermeranno. Ma, per forza di cose, saranno rimodulate. "Da oggi le verifiche saranno affidate principalmente ai cani molecolari, continuando a perlustrare le sponde del fiume Natisone fino alla confluenza con il Torre". Lo dice il Prefetto di Udine, Domenico Lione, a proposito delle ricerche di Cristian Molnar, il 25enne travolto dalle acque del torrente esattamente tre settimane fa.

L'obiettivo resta trovarlo e restituire il corpo alla famiglia. Per garantire supporto, in municipio a Premariacco resterà operativo un presidio dei vigili del fuoco con la collaborazione della protezione civile regionale. Sono invece sospese le attività subacquee, di navigazione e di perlustrazione aerea. Si procederà così per qualche giorno poi, se non ci saranno risultati, ci sarà un nuovo aggiornamento dei protocolli.

Atroce è stata la fine del povero Cristian Molnar: era insieme a Patrizia Cormos e Bianca Doros, un pomeriggio spensierato sull'isolotto di ghiaia, quando è stato travolto dalla piena del fiume. Il vertice dei soccorritori ha stabilito anche il mantenimento del presidio a Orsaria, nella sede della Croce Rossa, dove è rimasto per queste tre settimane il fratello di Cristian, Petru, e dove erano ospitate le famiglie di Patrizia e Bianca, fino al ritrovamento, domenica 2 giugno, dei corpi delle due ragazze.

Del venticinquenne romeno non è stata trovata nemmeno una piccola traccia. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno effettuato ieri l'ultimo tentativo sotto il ponte Romano, in una zona molto complessa da raggiungere. Ennesimo tentativo senza esito.