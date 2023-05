Cristian Poletto: il ragazzo morto in un terribile schianto sul furgone del lavoro

Il dramma si è consumato lunedì pomeriggio, 15 maggio, intorno alle 17.30: un pauroso incidente all'incrocio, tra via Circonvallazione e l'innesto sulla strada provinciale 11 a Ospitaletto (Brescia), in cui ha perso la vita il 19enne Cristian Poletto, morto sul colpo in un groviglio di lamiere. Era a bordo di un furgone dell'azienda Tanghetti Salotti, stava rientrando verso la sede di Cazzago San Martino: dopo quel viaggio si sarebbe conclusa la sua giornata di lavoro. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara e da ricostruire con esattezza: i rilievi sono affidati alla polizia stradale. Ma secondo una prima ricostruzione pare che un camion stesse svoltando a sinistra proprio mentre transitava il furgone di Poletto. L'impatto è stato violentissimo e inevitabile. Quello che rimane del mezzo è un ammasso informe di metallo e lamiere.

Quando Cristian Poletto viene liberato non c'è già più niente da fare. La salma è stata ricomposta e trasferita all'ospedale Civile, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una vettura: due i feriti, due uomini di 38 e 42 anni tra cui il conducente del camion, ricoverati in codice giallo e verde al Civile e alla Poliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, l'automedica, l'elisoccorso decollato da Brescia, un'ambulanza dei volontari di Bornato. È l'ennesimo infortunio sul lavoro nel Bresciano: va considerato tale anche se in itinere.

Cristian Poletto abitava a Brescia insieme ai genitori. Da circa un anno lavorava alla Tanghetti Salotti: si era diplomato all'istituto Artigianelli, in città. Era uno sportivo, praticava kickboxing. "Con immensa tristezza - si legge in una nota del Team Vallecamonica kickboxing - siamo a informare della prematura scomparsa di Cristian Poletto a causa di un incidente stradale. Un ragazzo esemplare, di sani valori, agonista allievo del nostro coach Luciano Villetta che l'ha cresciuto come un figlio. Da tutti noi le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti quelli che come noi l'hanno conosciuto. Che la terra ti sia lieve".