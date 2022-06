Cristina Diac, trovata morta in casa: fermato il marito

Il marito di Cristina Diac, la donna di 49 anni trovata morta ieri in un'abitazione di Sampierdarena, a Genova, è stato fermaro con l'accusa di maltrattamenti. L'uomo era stato rinviato a giudizio nel 2019 con la medesima accusa. Il fermo è arrivato dopo l'interrogatorio avvenuto in questura: l'uomo è anche indagato in stato di libertà per omicidio. Intanto, proseguono le indagini anche per omicidio: sara' infatti l'autopsia a chiarire le cause del decesso della donna, sul cui cadavere sono state rinvenute diverse ecchimosi. Il corpo senza vita della 49enne è stato rinvenuto dalla polizia nella giornata di ieri, sabato 25 giugno, nell'abitazione al civico 3 di via Carlo Orgiero, in cui erano presenti anche il marito della donna e la coinquilina.

Sul posto sono giunti il dirigente della squadra mobile della questura di Genova con il dirigente Stefano Signoretti e la pm Gabriella Marino, che ha disposto l’autopsia sul cadavere. Gli agenti hanno interrogato i parenti e i conoscenti della vittima, mentre la polizia scientifica ha raccolto gli elementi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. In via Orgiero è intervenuta anche la Croce Gialla soccorso animali per portare via gli animali domestici della coppia: un cane pitbull, due gatti e un criceto che sono stati trasferiti e affidati in custodia al canile municipale Monte Contessa.

Gli investigatori si stanno soffermando sull'aspetto della convivenza tra i due coniugi, pare segnata da liti e maltrattamenti. Dalle prime indagini è emerso che il marito aveva un precedente, risalente al 2019, per maltrattamenti proprio nei confronti di Cristina. Il sostituto procuratore Gabriella ieri ha interrogando il marito e la coinquilina, insieme agli investigatori della squadra mobile diretti da Stefano Signoretti. Fondamentale sarà poi l'autopsia, che è stata disposta, per chiarire le cause della morte. La coinquilina è libera e non indagata.