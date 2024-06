Cristina Frazzica uccisa da una barca, parla l'avvocato sotto accusa: "Non ho sentito il colpo"

Nessun rumore strano, nessun impatto, al contrario quando ha visto un uomo in mare che chiedeva aiuto è intervenuto subito. Si difende così Guido Furgiuele, l'avvocato penalista napoletano indagato dalla procura di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte della ricercatrice 31enne Cristina Frazzica, investita e uccisa domenica scorsa mentre era in gita in kayak nelle acque di Posillipo insieme con amico. Il legale ribadisce sempre la stessa versione: "Io e i miei sei ospiti non abbiamo avvertito alcun impatto".

Torniamo a domenica. Cristina e l'amico Vincenzo Carmine Leone, anche lui avvocato penalista napoletano, fanno una gita in kayak. Una grossa imbarcazione li travolge: lei muore sul colpo lui si salva perché d'istinto si tuffa in acqua. Una volta riemerso, chiede aiuto. Viene soccorso da una barca e viene allertata la Capitaneria. Il corpo di Cristina è finito nell'elica: quel che resta viene recuperato dai sommozzatori.

Ore dopo lo stesso uomo che lo ha soccorso diventa l'indagato: è il penalista Guido Furgiuele. L'accusa è omicidio e omissione di soccorso. "Spero solo che cessi la gogna, se emergerà che è finita sotto la mia barca per colpa mia, mi assumerò tutte le responsabilità: ho totale fiducia nell'autorità giudiziaria", dice Furgiuele. "Ho la patente senza limiti, per imbarcazioni a motore e a vela dal 1998 e non ho mai causato sinistri", fa sapere il penalista che offre la sua ricostruzione: "Domenica pomeriggio, mentre rientravo da Ischia, all'altezza di Villa Rosebery, alle 17.35, un mio ospite ha notato in lontananza a poppa una persona che si sbracciava e chiedeva aiuto. Mi ha avvertito e io ho decelerato, virato e sono tornato indietro. Alle 17.40 ho messo in salvo il superstite con il kayak, a oltre 300 metri dalla costa. In quel momento da lui ho appreso che era con una ragazza ed erano stati travolti da una barca ad alta velocità e alle 17.44 ho dato l'allarme. La capitaneria mi ha detto di non muovermi e dopo dieci minuti sono arrivati. Il superstite - tiene a precisare il professionista - non ha riconosciuto la mia barca come quella che li aveva investiti e la mia non è una barca veloce. Noi, in sette a bordo, non avevamo sentito niente. Sono stato a disposizione degli inquirenti dal primo momento - conclude Furgiuele - e continuerò a esserlo perché sia fatta luce sulla tragedia di Cristina Frazzica".

Oltre alla barca del professionista, altre due simili alla sua sono state individuate dalla Capitaneria di Porto. Sono in corso gli accertamenti finalizzati sia a individuare tracce del possibile urto, sia a localizzare la posizione dei natanti in mare all'ora dell'incidente. A bordo della barca dell'avvocato, noto in città, c'erano sei ospiti e anche loro sono stati ascoltati come persone informate dei fatti. Sul corpo di Cristina sarà anche eseguita l'autopsia. L'esame consentirà di scoprire se è morta sul colpo oppure se un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarle la vita.

Cristina Frazzica aveva 30 anni ed era una biotecnologa. Era nata a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, ha vissuto a Voghera (Pavia). Era a Napoli da qualche mese perché frequentava il percorso di alta formazione PharmaTech Academy, un centro d'eccellenza dell'università Federico II con sede a Scampia, che l'avrebbe poi portata a completare un tirocinio in un'importante azienda biotecnologica che sviluppa immunoterapie di ultima generazione contro il cancro. Avrebbe concluso il suo percorso formativo a luglio. Quella doveva essere una domenica di relax: mare e pochi pensieri. Cristina quel giorno ha anche postato su Instagram una foto: si vede foto a Villa Volpicelli, dove si girano le esterne di "Un posto al sole". Pochi minuti dopo è stata travolta e uccisa.