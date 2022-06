Uccisa in casa dal compagno, i vicini: "Litigavano spesso, l'aveva picchiata anche quando era incinta"

Era rientrata a Rimini da Roma da circa una settimana, per tornare dal suo compagno, Cristina Peroni la 33enne vittima del femminicidio avvenuto sabato mattina in via Rastelli. La ragazza si era allontanata proprio a causa dei continui litigi della coppia e, dopo essere stata nella Capitale dai genitori, il rientro in Riviera pare fosse voluto per riappacificarsi con il compagno Simone Benedetto Vultaggio dal quale aveva avuto un bambino nato lo scorso gennaio. Quella tra i due, come raccontano dal vicinato, era una relazione iniziata poco più di un anno fa e nata tra le pagine di Facebook.

La vittima, residente a Roma, si era quindi trasferita subito in Riviera e dopo poca era rimasta incinta di Vultaggio. "Non erano una coppia felice - raccontano dalla strada - e si sentivano spesso le urla delle litigate". "Lei - spiega un altro vicino - era stata picchiata anche durante la gravidanza ma non aveva mai voluto denunciare i comportamenti di lui". "Dopo aver partorito però - prosegue il racconto di chi abita lungo la strada - lei era tornata a Roma col bambino, forse si era stancata delle continue percosse. Il fatto di non poter vedere il figlio aveva scosso molto il 47enne. Poco tempo fa l'avevo visto davanti a casa, era particolarmente disperato, e quando gli ho chiesto cosa fosse successo mi ha spiegato di essere angosciato per non poter vedere il neonato". "L'ho visto poco tempo fa - conclude un altro vicino - e quando gli ho chiesto come andava mi ha risposto di essere preoccupato e che 'ho paura di fare qualcosa di brutto'".