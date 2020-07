Cristoforo Aghilar è stato catturato: la fuga è finita dopo 142 giorni

Era in fuga da mesi e mesi: è stato catturato e arrestato poco dopo l'una di notte in Puglia, nella Bat, il super ricercato e ultimo dei settanta evasi dal carcere di Foggia Cristoforo Aghilar.

Il 37enne di Orta Nova è reo confesso dell'omicidio pluriaggravato della madre della sua ex fidanzata Filomena Bruno compiuto il 29 ottobre del 2019, per il quale era stato sottoposto a fermo dal pubblico ministero. Il 9 marzo scorso, approfittando di una sommossa nella casa circondariale di via delle Casermette, era riuscito a fuggire insieme ad un'altra settantina di evasi, facendo poi perdere le proprie tracce. Il nome di Aghilar era comparso anche nell'operazione di carabinieri e polizia che il 27 giugno scorso portò all'arresto di quindici reclusi per le rapine di autovetture compiuto all'esterno del carcere.

La fuga dell'uomo di Orta Nova finisce così dopo 142 giorni nella notte di oggi: i militari dell'Arma, nel corso di un blitz, lo hanno catturato a Minervino Murge e trasferito in seguito nella caserma dei carabinieri di via Guglielmi a Foggia.

Cristoforo Aghilar è stato arrestato: video

Video da FoggiaToday

I familiari di Filomena Bruno – i figli, la madre e i fratelli – avevano deciso nei mesi scorsi di fare causa all'Arma dei Carabinieri e citare in giudizio i ministeri della Difesa e della Giustizia perché secondo loro vi sarebbero state più negligenze nella gestione del caso durante i giorni immediatamente precedenti all'omicidio e sostengono che la donna dovesse essere collocata in una struttura protetta.