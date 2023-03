Critica un uomo che filma le presunte borseggiatrici in metro e viene contestato

Un uomo è stato verbalmente aggredito su un treno della metropolitana di Milano dagli altri passeggeri per aver redarguito un ragazzo che stava filmando con il suo cellulare due presunte borseggiatrici. Immediatamente è scattato il dibattito all'interno del vagone, ripreso in video diventato poi virale sui social.

"Scusi ma lei chi è?", domanda un uomo con lo zaino in spalla che avvicina al ragazzo con il telefono in mano nel video pubblicato il 20 marzo. "Sono borseggiatrici", accusa subito lui senza rispondere alla domanda. E ancora l'uomo si rivolge al ragazzo chiedendogli chi sia e il giovane risponde: "Sono un cittadino", come se bastasse a giustificare il suo gesto. "Non può fare così davanti alla gente", gli ha detto l'uomo con lo zaino quando il ragazzo aveva ancora il telefono in mano, "sono persone". Ma in un attimo, l'uomo che è intervenuto per fermare il ragazzo è stato verbalmente aggredito dalle altre persone, che lo invitavano a dare a quelle ragazze, le presunte borseggiatrici, il suo portafoglio.

La scena del confronto tra i due passeggeri è stata ripresa e condivisa sui social, dove ancora una volta l'opinione pubblica si è spaccata tra chi incoraggia la pratica del farsi giustizia da soli e chi condanna la violenza e squadrismo.