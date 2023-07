Cede il parapetto del balcone di casa: donna precipita dal terzo piano

Si è appoggiata al parapetto del balcone della sua casa, ma parte della protezione è crollata e lei è caduta nel vuoto. A Gallipoli (Lecce) una donna di 42 anni è precipitata dal terzo piano, da un'altezza di circa dieci metri, e adesso è in ospedale in condizioni molto gravi.

L'incidente è avvenuto oggi 10 luglio. La donna vive con la famiglia in un residence in corso Italia. In casa c'erano il marito e il figlio, che hanno dato l'allarme. Trasportata d'urgenza in ospedale, è in coma farmacologico. Sull'accaduto indaga la polizia. Sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la staticità di tutti i balconi dello stabile.

