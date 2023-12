Crolla il pavimento in vetro: donna in fin di vita

Tragedia in un edificio nel quartiere di Ponticelli, a Napoli. Una donna mentre camminava sulla tetto in vetro di un edificio è caduta nel piano sottostante. Sul posto sono giunti i soccorsi, ma le sue condizioni sono gravi. La 51enne è stata trasportata all'ospedale del Mare in prognosi è riservata. Secondo quanto trapela dal presidio ospedaliero napoletano, la donna sarebbe in pericolo di vita.

La tragedia a casa della zia

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli per effettuare i primi rilievi del caso. Secondo quanto rilevato sembra che la donna fosse a casa della zia quando il pavimento, ieri pomeriggio (a Natale) in vetro sarebbe crollato improvvisamente. Nella caduta la donna ha riportato diverse ferite profonde.