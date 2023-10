Crolla il tetto di un casolare abbandonato, muore 17enne

Dramma nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre nel Pisano. Un ragazzo di 17 anni è morto per il crollo di una parte del tetto di una casa abbandonata, in località Fornacette, dove si trovava per giocare in compagnia degli amici. La dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli carabinieri intervenuti sul posto. Secondo quanto appreso, il gruppo di ragazzi era all'interno del casolare per giocare quando improvvisamente sarebbe ceduta la copertura sotto la quale è rimasto schiacciato l'adolescente.

Due squadre dei vigili del fuoco di Pisa sono intervenute intorno alle 17:15 in via delle Case Bianche, in aperta campagna, per le operazioni di soccorso sotto le macerie. Il personale dei vigili del fuoco ha estratto il ragazzo esanime: nonostante la rianimazione effettuata dai sanitari del 118 è stato dichiarato il decesso alle ore 17:45. Sul drammatico episodio indagano i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pontedera e della Stazione di Calcinaia, intervenuti sul luogo del crollo.