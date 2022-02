Crolla un ascensore, operai precipitano nel vuoto per 5 piani

Due operai sono precipitati all'interno del vano di un ascensore in un palazzo di Milano. Dalle prime informazioni sarebbero caduti per circa cinque piani da un'altezza di 15/20 metri poco prima delle 14:00 in un palazzo all'angolo tra piazzale Loreto e Viale Monza. Sul posto ci sono i vigili del Fuoco.

Un operaio di 55 anni è morto sul colpo mentre il collega di 26 anni è stato trasferito all'ospedale Niguarda in gravissime condizioni.

Come spiega Milanotoday sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta con quattro equipaggi in codice rosso: due ambulanze e due automediche. Secondo la prima ricostruzione dei pompieri, i due operai erano sopra la cabina dell'ascensore quando questa è crollata nel vuoto.

La polizia locale e la polizia di Stato stanno seguendo l'emergenza da vicino. In viale Monza è arrivato anche il personale della procura di Milano.