Aula magna crollata: la foto delle crepe sul soffitto durante le ultime lezioni

Gli studenti se ne erano andati da poche ore quando è venuto giù tutto. Un’inchiesta della Procura di Cagliari farà chiarezza su quello che è accaduto poco prima delle 22 di martedì 18 ottobre, quando è crollata un'aula magna dell'università. Alcune foto circolano sui social e mostrano muri scrostati, crepe, possibili infiltrazioni nei controsoffitti della struttura, scattate con gli smartphone dagli universitari che, anche l'altroieri, si trovavano a seguire lezioni e laboratori nell’aula magna di via Trentino. Se si tratti o meno di indizi su un possibile cedimento, lo potranno rivelare solo le indagini. Al momento è impossibile dirlo.

L'ultima manutenzione risalirebbe a circa 3-4 anni fa. Crollo colposo di edificio è l’ipotesi di reato su cui al momento si indaga. Solo quando ci saranno gli esiti di tutte le verifiche in atto, il pm titolare dell’inchiesta, Giangiacomo Pilia, deciderà se modificare le contestazioni. Tutto il polo umanistico tra via Is Mirrionis e via Trentino resta chiuso in questi giorni.

Foto Casteddu Online

Il rettore Francesco Mola spiega che non c'era stato alcun allarme. "Non c’è stata nessuna avvisaglia, nessuna crepa o un rumore che potesse far pensare a un simile cedimento. Per fortuna è accaduto in un orario in cui l’aula era vuota. Ora dobbiamo capire le cause". Il crollo poteva essere una strage: solo l’orario serale ha evitato che sotto le macerie ci finissero decine di studenti. Ma proprio l'orario serale dimostra che il crollo è avvenuto quando non c’era alcun carico sui solai (c'è un'aula, solitamente frequentata, anche al primo piano): la struttura era vuota, ma comunque al limite della resistenza?

"Inaccettabile lo stato dell'edilizia scolastica e universitaria"

"Il crollo nella notte dell'edificio dell'ex Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Cagliari nel polo universitario di 'Sa Duchessa', fortunatamente non ha fatto vittime né feriti, ma solo qualche ora prima del collasso della struttura le aule erano occupate da studenti e lavoratori. E` questo, l'unico elemento consolatorio di un evento che restituisce la realtà di una edilizia scolastica e universitaria lontana dall'essere all'altezza del compito affidato dalla nostra Costituzione all'istruzione e alla conoscenza". A parlare è il segretario generale della FLC CGIL Francesco Sinopoli e il segretario regionale della FLC sarda, Manuel Usai.

"Al di là dalle specifiche cause e responsabilità, che dovranno essere accertate dalle autorità competenti, quello che è evidente - proseguono - è l'inaccettabile stato del patrimonio edilizio utilizzato da scuole e università per garantire il diritto allo studio. Un patrimonio vecchio, in alcuni casi fatiscente, che non garantisce la sicurezza, supportato incongruamente dalla logica ipocrita della mera ristrutturazione, della 'messa a norma' e delle 'scuole belle'". "È invece indispensabile - aggiungono - uscire dalla pratica della manutenzione ordinaria o degli interventi contingenti e arrivare a progettare e realizzare spazi dove l'insegnamento e l'istruzione possano essere realizzati pienamente e nella massima sicurezza. Le risorse del PNRR - concludono i due dirigenti sindacali - possono rappresentare un contributo significativo per il miglioramento di questo patrimonio edilizio, ma è fondamentale il ruolo dello Stato, le risorse straordinarie non bastano. Bisogna programmare una reale trasformazione dei luoghi della conoscenza in tutto il Paese, in cui si decida finalmente che l'istruzione è importante e che le ragazze e i ragazzi devono vivere e apprendere in luoghi sicuri".