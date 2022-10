Il crollo all'università: primi 4 indagati, di cosa sono accusati

Quattro persone risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Cagliari per il crollo avvenuto martedì in un'aula magna dell'Università. Il cedimento, fortunatamente, è avvenuto intorno alle 22 quando il locale era vuoto. Poche ore prima era gremito di studenti. Solo una fatalità quindi ha evitato la strage. Mentre infuria la polemica per le condizioni in cui era l'edificio, la Procura procede con le indagini.

Aula magna crollata: la foto delle crepe sul soffitto durante le ultime lezioni

Il crollo all'università e le foto delle crepe

Sono quasi le 22 di martedì 18 ottobre quando si verifica il crollo nell'edificio dell'ex Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Cagliari nel polo universitario di Sa Duchessa. Le immagini del prima e del dopo mostrano chiaramente l'entità del crollo. Quello stesso giorno, solo poche ore prima, l'aula era piena di studenti.

Nelle ore successive al crollo iniziano a circolare sui social foto che mostrano muri scrostati, crepe, possibili infiltrazioni nei controsoffitti della struttura, scattate con gli smartphone dagli universitari.

Saranno le indagini a dire se l'accesso ai locali andava interdetto, di certo gli scatti alimentano il dibattito sul tema sicirezza. L'ultima manutenzione risalirebbe a circa 3-4 anni fa. Il rettore Francesco Mola spiega che non c'era stato alcun allarme: "Nessuna avvisaglia, nessuna crepa o un rumore che potesse far pensare a un simile cedimento. Per fortuna è accaduto in un orario in cui l?aula era vuota. Ora dobbiamo capire le cause".

Crollata l'aula magna dell'Università di Cagliari: "Poteva essere una strage"

L'inchiesta sul crollo all'Università

L'iscrizione di quattro persone nel registro degli indagati è un atto dovuto da parte del magistrato che coordina le indagini, il pm Giagiacomo Pilia, per consentire la nomina dei periti di parte. Domani mattina infatti il pubblico ministero darà l'incarico a un proprio consulente di fiducia per la perizia sull'edificio collassato.

La Procura si è attivata quando i vigili del fuoco erano ancora impegnati a scoprire se ci fosse qualcuno sotto le macerie. Subito è stata aperta un'inchiesta che aveva come ipotesi di reato quella di crollo colposo di edificio. Solo in un secondo momento si è aggiunto il reato di disastro colposo e la Procura ha disposto il sequestro di tutto l'immobile, anche della parte rimasta in piedi. Ora l'iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone, ma non si conoscono identità e ruoli nella vicenda.