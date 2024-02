Crollo nel cantiere del supermercato: almeno tre morti, si cercano dispersi

Terribile incidente sul lavoro a Firenze. Almeno tre operai sono morti in un cantiere di via Mariti, nel quartiere periferico di Rifredi, dove sono in corso i lavori di costruzione del nuovo supermercato Esselunga. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbe verificato un "importante crollo di uno dei piloni principali" nel cantiere, con i detriti che hanno travolto gli operai che si trovavano al lavoro. Tre di loro sono stati estratti dalle macerie dai vigili del fuoco, purtroppo già privi di vita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altri tre operai sono stati estratti vivi dalle macerie, le loro condizioni "sono gravi", ha spiegato a 'Rainews 24', il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Sono coscienti, adesso si trovano all'ospedale di Careggi". I vigili del fuoco sono alla ricerca di altri operai dispersi, che al momento sembrerebbero essere due.

I soccorsi sono al lavoro, come confermato in un post su X (ex Twitter) da Giani: ''Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. Forza!''.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.45, come raccontato a FirenzeToday da una parrucchiera che ha l'attività di fronte al cantiere: "Stavo aprendo, avevo ancora le tapparelle abbassate. Ho sentito tremare, un gran botto, ho pensato ad un terremoto. Appena uscita ho visto il fumo e ho sentito le urla".

+notizia in aggiornamento+