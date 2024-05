Paura al centro commerciale, crolla il controsoffitto: le immagini

Non si è fatto male nessuno, ma sono stati minuti di preoccupazione al Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta: intorno alle 22 ha ceduto parte del controsoffitto nei pressi della gelateria "La Scimmietta" e poco distante da piazza Campania, l'area dove spesso si tengono eventi.

I presenti si sono allontanati, i più giovani che erano lì per la classica uscita del sabato sera hanno contattato immediatamente i familiari che sono subito corsi al centro commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il crollo si è verificato poco dopo la chiusura delle gallerie: come evidenzia CasertaNews, era aperta solo piazza Campania. Ovviamente gli addetti hanno fatto evacuare la zona per metterla in sicurezza.

Per capire cosa abbia causato il crollo dei pannelli sono in corso verifiche e accertamenti. Sul posto sono intervenuti carabinieri.