Crollo di Firenze, 5 operai morti: colpito scuolabus, spuntano nuove immagini

Una parete che "si apre", poi una lastra di cemento si stacca e si abbatte per terra colpendo uno scuolabus parcheggiato lungo la strada che costeggia l'edificio. Sono le prime immagini del crollo del cantiere Esselunga di via Mariti a Firenze. I fotogrammi, trasmessi dal Tg3, sono preziosi per ricostruire la dinamica del crollo costato la vita a cinque operai (uno ancora non è stato trovato) mentre altri tre sono feriti in modo grave. Le nuove immagini sono quelle riprese dalle telecamere di videosorveglianza della azienda Avs Tecnologie e Impianti e sono un ulteriore tassello di un'indagine che si annuncia complessa. Nel video si vede prima una parte staccarsi dall'edificio in alto, poi il cedimento della lastra e lo scuolabus ondeggiare dopo l'urto. Fortunatamente non c'erano bambini e non c'era il conducente. Mentre vanno avanti le ricerche del corpo del quinto operaio deceduto, il procuratore capo di Firenze Filippo Spiezia parla di "un'inchiesta complessa". Il fascicolo d'inchiesta, ancora a carico di ignoti, è stato aperto per le ipotesi di reato di omicidio plurimo aggravato dall'inosservanza delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e disastro per crollo colposo. Il procedimento penale viene seguito dai pubblici ministeri Francesco Sottosanti e Alessandra Falcone e personalmente dal procuratore Spiezia.

Per usare le parole del procuratore, il cantiere aveva "diverse criticità". Spiezia non specifica quali siano e mantiene la linea del "massimo riserbo" sulle indagini. Non ci sono indagati ancora, ma il quadro protrebbe cambiare presto perché devono ancora essere consegnate le prime relazioni dai vari organismi di polizia giudiziaria. "Siamo in attesa di ricevere le prime comunicazioni formali", ha detto Spiezia. Uno dei nodi riguarda lo status dei lavoratori. Pare che alcuni di loro fossero irregolari sul territorio nazionale. "Questo - ha però precisato il procuratore - è un discorso diverso dalla verifica delle posizioni contrattuali", che saranno oggetto di successivi accertamenti.

Anche l'esatta dinamica del crollo è ancora tutta da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, a cedere sarebbe stata una trave del quarto piano dell'edificio in costruzione, che avrebbe poi provocato un crollo a catena e il collasso della zona in cui gli operai stavano lavorando. Le macerie hanno poi travolto anche i lavoratori che stavano livellando il calcestruzzo ai piani più bassi.