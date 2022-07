Tragedia sfiorata al luna park: crolla giostra, 10 feriti

Tragedia sfiorata a Palma Campania, nel Napoletano, per il crollo di una giostra in un luna park. Come racconta Nicola Clemente su NapoliToday, il cedimento della giostra con i seggiolini "volanti" ha causato il ferimento di una decina di persone, tutti adulti tranne una bambina di 12 anni che è stata portata all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è in osservazione. I feriti sono lievi, per lo più contusi, e non ci sono persone in pericolo di vita. Quasi tutti sono stati curati da ambulanze sul posto, mentre quelli ancora in osservazione sono stati portati negli ospedali di Nola, Nocera Inferiore e Sarno. Sul posto, in via Querce, sono intervenuti i carabinieri e la polizia.

Attimi di terrore quelli vissuti dai presenti: "Io ero lì. Mio figlio si trovava sul gonfiabile, mi son trovato a guardare nel momento in cui la giostra è andata a schiacciarsi a terra, nel momento che i bambini e ragazzi erano con i seggiolini in volo .... Ho soccorso alcuni bambini. Una bambina indiana era sotto le sedie a terra. Scena da rimanerci malissimo, anzi che ti segna", spiega Biagio.