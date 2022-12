Ancora paura a Ischia, masso si stacca dalla montagna: evacuate 9 famiglie

Neppure a Natale c'è tregua per Ischia. A Lacco Ameno tra il 24 e il 25 dicembre un grosso masso, pesante alcune tonnellate, si è staccato da un costone roccioso finendo in strada all'inizio di via Montevico, a pochi metri di distanza dal centro, danneggiando uno scooter parcheggiato.

Dopo il crollo e i controlli eseguiti dai tecnici comunali, è stata emessa un'ordinanza di sgombero per 9 famiglie che abitano sotto il costone: 25 persone sono state costrette a lasciare le loro case. Alcune di loro sono state accolte negli hotel che già ospitano gli sfollati della frana del 26 novembre mentre hanno trascorso la notte presso parenti o amici.

Il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, ha chiesto il monitoraggio dell'intero costone al commissariato all'emergenza frana Legnini. Alcune ore prima che il masso si staccasse, a Ischia era stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1,4, con epicentro a una profondità di soli due chilometri.

Un Natale quindi di preoccupazione a Ischia, dove lentamente si prova a tornare alla normalità dopo la frana di novembre costata la vita a dodici persone. Sono circa 400 i cittadini che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni dopo il disastro e che stanno passando le festività natalizie in hotel o nelle case di parenti o amici che li hanno accolti.

Il 29 dicembre alle 11 il ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà sull'isola per confrontarsi con gli operatori del settore e gli amministratori locali e lanciare la campagna di comunicazione a livello nazionale e internazionale finalizzata a sostenere i flussi turistici dell'isola, realizzata in collaborazione con Enit.