Cede il solaio di una palazzina: un operaio morto, grave il collega

Il rumore improvviso, la polvere, i detriti che piovono sugli operai uccidendone uno. Il solaio di una palazzina, in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, è crollato questa mattina a Lizzano (Taranto). Al momento del crollo nell'edificio c'erano due operai, che sono rimasti sotto le macerie. Uno ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Le squadre del 115 sono riuscite a farsi un varco tra le macerie. Hanno individuato e raggiunto gli operai. Per uno di loro però era troppo tardi. Il collega era ancora vivo ed è stato trasportato in ospedale. Non sono note al momento le sue condizioni. Le squadre di soccorritori continuano intanto a scavare per verificare se siano rimaste coinvolte altre persone.