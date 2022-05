Il pavimento si sbriciola e intero appartamento crolla: sei feriti

Panico ieri sera a Marano sul Panaro, in provincia di Modena. Un interno piano, all'interno di una palazzina di tre, è collassato e sei persone sono rimaste ferite. Tra loro ci sono anche due bambini.

L'allarme è scattato intorno alle 20 in un vecchio edificio che si trova tra via Cavarola e via Pavullese, proprio accanto alla chiesa parrocchiale. Secondo quanto ricostruito finora, si è letteralmente sbriciolato il pavimento di un appartamento al primo piano, facendo venire giù la casa. La famiglia che è rimasta coinvolta nel crollo è di origine tunisina. Dei feriti, cinque si trovavano al piano terra e hanno visto il soffitto cadere, mentre il sesto si trovava al primo piano al momento del crollo ed è quindi precipitato non avendo più pavimento sotto i piedi.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Uno dei feriti, un 40enne, è stato portato con l'elisoccorso a Bologna e sarebbe in condizione più critiche degli altri. All'interno dello stabile erano presenti altre famiglie che sono state evacuate. Il Comune di Marano sta lavorando per fornire loro una sistemazione temporanea in attesa di capire le sorti dello stabile. L'area al momento è interdetta.

(Foto di ModenaToday)