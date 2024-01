Ponte Morandi, ex Ad risarcisce 193 parti civili "ma non è un’ammissione di colpa"

Novità dal processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018 in cui persero la vita 43 persone. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, e altri nove imputati hanno risarcito 193 parti civili. "La transazione non è in alcun modo intesa come una, anche implicita, ammissione di colpa", spiegano i legali durante la prima udienza alla ripresa del processo dopo la pausa natalizia.

L'accordo con Castellucci e altri nove ex Aspi

"In considerazione del reiterato rifiuto da parte di Aspi di riconoscere il risarcimento per il danno subito, 193 parti civili hanno raggiunto un accordo per una transazione parziale con un piccolo gruppo di imputati e solo nei loro confronti è formulata revoca della costituzione”, scrivono gli avvocati di Castellucci e di altri nove ex Aspi (Paolo Berti, Michele Donferri Mitelli, Matteo De Santis, Fulvio Di Taddeo, Antonino Galatà, Mauro Malgarini, Massimo Meliani, Riccardo Mollo e Riccardo Rigacci). Cosa vuol dire? Che le parti civili che hanno accettato la transazione riceveranno "una somma a titolo di parziale ristoro dei danni subiti" ma potranno "agire o proseguire nella tutela di tutti i propri diritti e richieste risarcitorie di ogni tipo e in qualsiasi sede, verso ogni altra persona fisica o giuridica, ad eccezione delle poche persone fisiche con le quali hanno concluso l'accordo". Poi ribadiscono che non si tratta di una implicita ammissione di colpa ma solo di un "atto di disponibilità nei confronti di un numero rilevante di individui, famiglie, piccole attività e associazioni sindacali".

La reazione di Assoutenti

"Prendiamo le distanze da quelle dichiarazioni che ipocritamente e senza senso del pudore notiziano che un gruppo di legali si sono 'accordati con alcuni imputati' a causa dei reiterati rifiuti di Aspi nel riconoscere proprie responsabilità risarcitorie per i danni subiti dai cittadini residenti coinvolti nel crollo del ponte", dichiarano il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, e i suoi colleghi genovesi, Furio Truzzi e Rosanna Stifano, aggiungendo: "Ci mancherebbe si debba ringraziare chi, come l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci e gli altri nove imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi, hanno deciso di risarcire parzialmente alcune parti civili".

Poi chiamano in causa il ministero dei Trasporti (MIT). "Fermi i risarcimenti parziali ottenuti e dovuti in sede di transazione con alcuni imputati, le responsabilità di Aspi e quelle del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (per le omesse verifiche) rimangono e Assoutenti è pronta ad avviare le azioni civili per aiutare i danneggiati ad ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti se Aspi e Ministero si ostineranno a non rispondere alla richiesta di apertura di un tavolo di conciliazione e alle centinaia di diffide ricevute" spiegano i responsabili dell'associazione dei consumatori che ha 70 propri iscritti nelle parti civili al processo per il crollo del Morandi.

"Aspi e MIT, nonostante la nuova gestione e gli sforzi messi in campo da entrambi sul tema della sicurezza - concludono Melluso, Truzzi e Stifano - devono rispondere, al di là di chi li rappresenta pro-tempore, ai soggetti danneggiati che attendono giustizia per quanto hanno dovuto subire".