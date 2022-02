Il crollo del ponte Morandi, chiesti 59 rinvii a giudizio

Nonostante sapessero che il ponte Morandi, a Genova, era in pessime condizioni avrebbero rinviato gli interventi di manutenzione per risparmiare. E' la tesi sostenuta dalla Procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni Castellucci e gli altri 58 imputati nell'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi, in cui il 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone.

Gli imputati sono gli ex vertici di Aspi e Spea (la società che si occupava delle manutenzioni), i dirigenti del ministero delle Infrastrutture e del Provveditorato che non controllarono la società e lo stato delle opere. Le accuse, a vario titolo, vanno dal disastro colposo all'omicidio colposo plurimo, dall'attentato alla sicurezza dei trasporti al crollo doloso, fino all'omicidio stradale, alla rimozione dolosa di dispositivi di sicurezza e al falso.

La richiesta è stata formulata dai pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno dopo undici udienze. I pm hanno anche chiesto il dissequestro dei reperti in modo da consentire al Comune di proseguire con i lavori per il parco della Memoria, il luogo progettato dall'architetto Stefano Boeri, per ricordare le vittime.