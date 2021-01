Crolla il solaio di un capannone: morto un operaio, quattro feriti

Tragedia a San Michele Salentino, in provincia di Brindisi. Il solaio di un capannone di una concessionaria auto in fase di ampliamento e ristrutturazione è crollato mentre erano in corso i lavori, con le macerie che hanno travolto cinque operai.

Uno di loro, un uomo di 49 anni, ha perso la vita nell'incidente, mentre gli altri quattro sono rimasti feriti. Come confermato dai Vigili del fuoco in un post su Twitter, uno di loro è in gravi condizioni. Tutti gli operai rimasti feriti sono stati trasportati all'ospedale 'Perrino' di Brindisi.

? San Michele Salentino (BR), intervento in atto per il crollo di un capannone in fase di costruzione ubicato nella zona industriale. Estratti dalle squadre di #vigilidelfuoco 4 operai coinvolti rimasti feriti, uno in modo più grave [#26gennaio 13:15] — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 26, 2021



Sul posto cinque mezzi dei vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Sotto le macerie ci sono altre persone. I vigili del fuoco sono tuttora al lavoro.

I lavori, da quanto appreso, consistevano nella gettata di cemento per ristrutturazione e ampliamento del fabbricato adibito a concessionaria auto.