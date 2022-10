Nuovo crollo all'Università di Cagliari: cede il soffitto negli uffici Erasmus

A tre giorni di distanza dal cedimento che ha coinvolto l'edificio che ospita la facoltà di Lingue, un nuovo crollo è avvenuto all'interno dell'Università dai Cagliari. Stavolta è toccato ad una parte del soffitto in cartongesso degli uffici Erasmus, che si è staccata: in quel momento in ufficio erano presenti due dipendenti, illesi entrambi perché sono riusciti a spostarsi e a schivare i calcinacci. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, tutti i dipendenti sono stati mandati a casa e l'area è stata sbarrata in attesa dell'intervento dell'ufficio tecnico dell'Ateneo.

Dopo il secondo episodio in meno di una settimana, la direzione dell'Ateneo ha diffuso un comunicato a tutto il personale affinché non si rechi nella struttura: "A seguito della segnalazione relativa al distacco di una piccola porzione di cartongesso posizionata all'intradosso del solaio di un locale ubicato presso gli uffici 'Ismoka' di Via San Giorgio 12, si interdice temporaneamente l'accesso a tutto il personale al suddetto locale e a quello soprastante fino a successiva comunicazione da parte della Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti".

Un nuovo caso che, per fortuna non ha avuto conseguenze gravi o tragiche. Il crollo avvenuto tre giorni fa è avvenuto dopo le 9 di sera, ma le conseguenze sarebbero state molto più gravi se fosse successo durante l'orario lavorativo, con la presenza di studenti e dipendenti. Nel frattempo vanno avanti le indagini per fare luce sulle responsabilità dell'accaduto: i pm hanno messo nel mirino il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell'Ateneo Aldo Urru, la dirigente del settore investimenti, manutenzione immobili e impianti Antonella Sanna e Agostino Zirulia del settore investimenti e manutenzioni edilizia e impianti.

Il pm di Cagliari Giangiacomo Pilia ha affidato l'incarico per la perizia martedì notte all'ingegnere Cristina Onnis. Nei prossimi 90 giorni il consulente della Procura individuerà le cause all'origine del cedimento dell'ex aula magna di Geologia, che ospitava negli ultimi tempi i corsi triennali di Lingue. I quattro indagati - il rettore Francesco Mola, il direttore generale dell'ateneo Aldo Urru e i dirigenti Antonella Sanna e Agostino Zirulia - hanno, invece, incaricato l'ingegnere Mauro Medici.