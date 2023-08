Cuccioli di razza portati in Italia dalla Russia: affare (illegale) da migliaia di euro

Cuccioli di gatti e di cani portati in Italia dalla Russia e rivenduti a prezzi esorbitanti. I funzionari dell'agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm) e i finanzieri del Gruppo di Villafranca di Verona hanno scoperto un traffico illecito traffico di animali da compagnia che ha fruttato guadagni per oltre 40 mila euro. Il blitz è scattato all'aeroporto Catullo di Verona. Sono state denunciate dieci persone. Devono rispondere di commercio illegale di animali da compagnia, contrabbando utilizzo di documenti falsi. Per 8 degli indagati, la Procura scaligera ha recentemente richiesto il rinvio a giudizio per la celebrazione del processo.

Nel biennio 2021-2022 gli investigatori hanno accertato l'aumento di passeggeri provenienti dalla Russia con al seguito animali da compagnia. L'ingresso dei cuccioli (prevalentemente cani e gatti) risultava all'apparenza regolare poiché la documentazione esibita dai passeggeri - ovvero i passaporti degli animali - riportava la dicitura "movimento per finalità non commerciale". Gli ulteriori approfondimenti hanno fatto emergere la realtà: una vendita illecita. Non solo c'era uno scopo commerciale, ma i documenti presentati dai passeggeri erano falsi e viene contestata anche l'evasione dell'Iva.

Grazie alla collaborazione del personale del servizio veterinario dell'Ulss 9 è stato possibile accertare il buono stato di salute generale dei 29 cuccioli (tra i quali cani di razza Poodle Toy, Blue Merle Pomeranian, Yorkshire Terrier, Pug, German Spitz Pomeranian e gatti di razza Scottish-Strite, Maine Coon Siamese, British Longhair e Abyssinian).

