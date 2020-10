Otto cuccioli di pastore maremmano uccisi a picconate: denunciato un pensionato

Una violenza inaudita e ingiustificata, un orrore che lascia senza parole. Un pensionato di 75 anni è stato denunciato a piede libero per aver ucciso a picconate otto cuccioli di pastore maremmano.

Il fatto in provincia di Rieti. I militari della compagnia di Poggio Mirteto sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione tramite il 112 su quello che stava accadendo. Giunti sul posto i carabinieri hanno rintracciato il pensionato, un 75enne di Magliano Sabina, nella propria abitazione ma ormai era troppo tardi e hanno trovato il piccone usato dal pensionato per uccidere i cuccioli ancora sporco del loro sangue, scrive La Stampa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I carabinieri non hanno potuto fare altro che identificare e denunciare a piede libero il pensionato per uccisione di animali. Ancora non sono chiari i motivi che hanno spinto il pensionato a uccidere gli otto cuccioli. Il piccone è stato sequestrato.