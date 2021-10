"Omissione di soccorso", aperta un'inchiesta sulle cure alternative no-vax

La Procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta per omissione di soccorso in merito alla morte di un 68enne deceduto per Covid-19 dopo essere arrivato all'ospedale Sant'Anna di Ferrara in condizioni ormai già compromesse: il paziente aveva "curato" l'infezione da Sars-Cov-2 basandosi esclusivamente sull'assistenza via mail e telefonica di un medico volontario che era legato all'associazione IppocrateOrg.

Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino ha disposto l'autopsia e indaga per omissione di soccorso, contro ignoti: agli atti anche messaggi email che l'uomo stesso fornì ai medici una volta in ospedale, dove si era recato convinto da una sua amica. Tra i farmaci che gli erano stati prescritti ci sarebbero anche vermifughi.

I proclami dell'associazione IppocrateOrg trovano terreno fertile tra coloro che sostengono che il Covid sia una malattia curabilissima ed è nota per proporre una serie di farmaci che non sono elencanti tra le prescrizioni ufficiali contro l'infezione da coronavirus. Tra le prescrizioni si leggono vitamina D, curcuma, idrossiclorochina ma anche l'antiparassitario ivermectina, un antimalarico e antiparassitario per bestiame sui quali l'agenzia federale Usa Fda ha già messo in guardia gli Usa avvertendo: "Non siete cavalli, non siete mucche".

Agli aderenti viene fatto sottoscrivere un modulo che esonera il medico curante da ogni responsabilità. Ora l'indagine aperta a Ferrara potrebbe ampliarsi.