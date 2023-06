Damiano Job: il giovane imprenditore morto per la puntura di un insetto

Una giornata di lavoro in campagna come tante, come quelle che lui viveva con impegno, pazienza e dedizione, come lui stesso amava ripetere. Damiano Job, 41 anni, si trovava tra le sue amate vigne quando la puntura di un insetto (probabilmente un'ape o una vespa) gli ha causato uno shock anafilattico che lo ha portato alla morte: è successo ieri mattina, giovedì 22 giugno, a Tarcento (Udine). Damiano Job è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: sul posto dell'incidente è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento, oltre all'elisoccorso.

Damiano Job morto per la puntura di un insetto

Poco dopo d'arrivo dell'ambulanza, il 41enne è andato in arresto cardiocircolatorio: sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione che hanno fatto momentaneamente ripartire il suo cuore, secondo una prima ricostruzione. Qualche ora dopo, però, c'è stato il decesso nel reparto di terapia intensiva a causa delle gravissime condizioni in cui Job si trovava. L'imprenditore agricolo sarebbe stato affetto da allergia agli imenotteri.

Titolare dell'omonima azienda agricola a gestione familiare, Damiano Job era molto conosciuto sia in paese sia nel mondo agricolo. L'azienda "Job agricoltura" si trova a Tarcento, che lui stesso amava definire "la perla del Friuli", sulla collina di Coia con le vigne più alte dei colli orientali. Oltre al vino, Job produceva anche una piccola quantità di olio e da un paio d'anni era stata aperta anche una "frasca", un piccolo locale per la vendita del vino diventato luogo di ritrovo dal quale poter ammirare tutto il panorama, dai Musi al golfo di Trieste. Job lascia la compagna Tatiana e il figlioletto Edoardo di 4 anni.

Continua a leggere su Today...