Scippato l’attore Daniel Auteuil: gli rubano un prezioso orologio

Come in un film, una coppia in sella a un motorino si avvicina ad un uomo che passeggia per le vie di Napoli e gli ruba l’orologio. Peccato però che stavolta è realtà. E’ successo al grande attore francese, Daniel Auteuil, giunto nella città partenopea per lo spettacolo "Dejeuner en l'air", in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna "Campania Teatro Festival". Il pluripremiato attore, è stato derubato in via Marina, nei pressi dell'albergo in cui alloggia mentre si trovava in un taxi.

La dinamica dello scippo

Due uomini in sella a uno scooter, approfittando dei finestrini aperti del taxi in cui si trovava Daniel Auteuil, si sono affiancati all'auto e sono riusciti a sfilargli via dal polso un prezioso Patek Philippe del valore di 39mila euro. L'attore e regista 72enne, vincitore nel 1993 di un David di Donatello e migliore attore protagonista al Festival di Cannes nel 1996, si è poi recato in Questura per denunciare l'accaduto. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza che possano aver ripreso lo scippo.