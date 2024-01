Schianto in auto, Daniela muore a 35 anni: aveva perso la sorella in un incidente sul lavoro

Una famiglia e una comunità distrutta, ancora una volta, da un terribile incidente stradale. Un'artigiana di 35 anni, Daniela Allegretti, originaria di Milis, in provincia di Oristano, molto nota in tutta la Sardegna per le sue produzioni artistiche, è morta nel pomeriggio di ieri, sabato 20 gennaio. La giovane è deceduta in seguito alle gravi ferite riportate nello schianto, avvenuto lungo la strada che collega Isili con Villanova Tulo (Sud Sardegna). L'auto su cui viaggiava la 35enne, per cause ancora da chiarire, è uscita fuori strada. Soccorsa con l'impiego dell'elicottero del servizio Areus, Daniela Allegretti è deceduta poco prima dell'arrivo all'ospedale Brotzu di Cagliari. La giovane era diretta a Sadali per seguire l'accensione del tradizionale falò, in concomitanza con la festa di San Sebastiano.

La sua scomparsa ha destato grande cordoglio nell'Oristanese e tra gli operatori dell'artigianato artistico della Sardegna. La donna aveva perso una sorellastra, Cristina Allegretti, vittima di un grave incidente sul lavoro a novembre del 2011. L'incidente era avvenuto a Oristano: la donna, 36 anni, era rimasta schiacciata durante le operazioni di scarico di materiale in un negozio di detersivi sfusi, nei pressi della lottizzazione Cualbu. La 35enne è al terza vittima della strada in Sardegna. A Cagliari, nello scontro frontale fra due auto avvenuto in via Vesalio attorno alle 3.30 di sabato, hanno perso la vita due giovani di 19 anni, Thomas Frau e Federico Cubeddu, entrambi di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari.