Daniele De Rossi racconta il Covid dall'ospedale: "Ho avuto un mancamento, barcollavo. Ora ho la polmonite"

Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani per Covid. L'ex centrocampista della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era risultato positivo al coronavirus la scorsa settimana, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro.

In un audio inviato ad amici e conoscenti, De Rossi ha raccontato le sue attuali condizioni di salute, spiegando i motivi che lo hanno indotto a recarsi in ospedale: “Sono venuto (allo Spallanzani, ndr) perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato, mi sono messo paura e ho chiesto di fare un controllo. Ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c'è”, ha affermato il 37enne. E ancora: “Era meglio non ce l'avessi. Soprattutto mi hanno detto se non fossi venuto, insomma... Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio”.

Il direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, facendo il punto sulle condizioni dell'ex giocatore della Roma, ha fatto il punto sulle sue condizioni di salute: “Daniele De Rossi è stato ricoverato l'altro ieri allo Spallanzani, positivo e sintomatico con una polmonite e altri sintomi tipici della malattia da Covid-19. Il suo decorso clinico è buono, risponde alla terapia e la settimana prossima potrebbe anche essere dimesso e proseguire la terapia a domicilio”, ha sottolineato il medico.