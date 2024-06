Daniele Di Marino, il giovane professore morto davanti alla compagna incinta dopo una serata in discoteca

Una serata in discoteca si è conclusa in tragedia a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, con un 42enne morto improvvisamente davanti alla compagna incinta. Cosa sia successo è ancora un mistero, indagano i carabinieri e sarà eseguita l'autopsia. La vittima è Daniele Di Marino, 42enne di origine romana ma residente a Como. L'uomo era professore di biologia molecolare all'università Politecnica delle Marche.

Come scrive Tommaso Torri su RiminiToday, sappiamo che Di Marino era in vacanza. Sabato è andato in un locale con la compagna incinta, verso le 23.30 si è accasciato sul lungomare perdendo i sensi. A nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per rianimarlo.

Si cerca intanto di capire se, nel corso della serata, possa essere successo qualcosa che ha poi portato alla tragedia. Nel locale c'era una festa. Non è chiaro se sulla pista da ballo ci sia stato un piccolo tafferuglio e se la vittima sia stata colpita alla testa. La compagna, subito ascoltata dai carabinieri, ha parlato di una serata fino a quel momento normale, durante la quale l'uomo si era divertito a "pogare". Poi, una volta usciti, la tragedia. Potrebbe avere ricevuto dei colpi al torace o alla testa. Sarà l'autopsia a chiarire cosa ha stroncato il giovane docente.

Daniele Di Marino, il professore morto dopo una serata in un locale

Di Marino era impegnato nella ricerca contro il cancro ed era molto stimato. Era anche volontario per la Croce Rossa Comitato Locale di Como e durante il picco della pandemia Covid si era recato a Bergamo come capo equipaggio su un'ambulanza, offrendo il suo aiuto in prima linea nella città più colpita dal virus.

"Il rettore Gian Luca Gregori, a nome di tutta la comunità accademica, profondamente commosso partecipa la prematura e improvvisa scomparsa del professore Daniele Di Marino docente di Biologia Molecolare

presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, ricordandone l'entusiasmo e il generoso impegno a favore della didattica e della ricerca", si legge in un post dell'università Politecnica delle Marche.