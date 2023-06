Daniele Potenzoni scomparso 8 anni fa: i video che riaccendono la speranza

Si riaccende una piccola speranza sul caso di Daniele Potenzoni, l'uomo disabile con problemi di autismo scomparso nella Capitale il 10 giugno del 2015 mentre era in gita da Milano a Roma per partecipare all'udienza del Papa con alcuni accompagnatori. Da quel giorno Potenzoni non è mai stato trovato. Negli anni non sono mancate le segnalazioni, ma nessuna di queste ha avuto esito positivo. Quando è scomparso Potenzoni aveva 36 anni. La sua famiglia, che vive a Pantigliate, nel Milanese, non si è mai arresa. La vicenda è tornata alla ribalta delle cronache dopo un video postato da una signora sulla pagina Facebook dedicata all'uomo scomparso. Del filmato per ora si sa molto poco. Non è chiaro dove sia stato girato, né chi lo abbia postato per primo sui social. L'unica certezza è che l'autrice della segnalazione ha detto di averlo scaricato da Instagram.

Le immagini mostrano un uomo sdraiato per terra nei paraggi di un bosco. Ha una maglia rossa e i pantaloni neri. Il video dura pochi secondi ed è accompagnato da una voce fuori campo che parla in russo e dice qualcosa a proposito di "Arnold Schwarzenegger nel film Terminator".

La somiglianza c'è, ma la cautela è d'obbligo perché in passato tante segnalazioni promettenti sono cadute nel vuoto. "Questo video mi era stato inviato tempo fa da una persona che ha avuto la premura di segnalarlo anche ai carabinieri…" scrive Luca Potenzoni, fratello dello scomparso, in uno dei commenti in calce al video. "Al tempo mi disse che era stato preso su una pagina straniera e il post non esisteva più".

C'è anche un secondo video, condiviso dalla stessa utente, che mostra lo stesso uomo, sdraiato a terra, mentre qualcuno gli porta una birra in un bicchiere di plastica. La famiglia ci spera, tant'è che lo stesso papà dello scomparso, Francesco Potenzoni, ha condiviso i video e le foto dell'uomo mettendo le immagini a confronto con quello che potrebbe essere oggi l'aspetto di Daniele.

La scomparsa alla stazione Termini

La scomparsa di Daniele Potenzoni risale a otto anni fa. Quel giorno, il 10 giugno del 2015, era un mercoledì e l'uomo era a Roma per andare all'udienza di Papa Francesco con un suo gruppo, guidato da tre accompagnatori e un volontario. Arrivati alla stazione Termini, alle 9 sono saliti su un treno della linea "A" della metropolitana, ma siccome non c'era abbastanza posto gli accompagnatori hanno chiesto a tutti di scendere per prendere quello successivo. Il 36enne però è rimasto sul treno che è partito e, nonostante le ricerche alle stazioni e nelle zone circostanti, non è mai stato più trovato.

