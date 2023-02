Paura per Daniele Scardina. Il pugile italiano, conosciuto come King Toretto, dopo un allenamento, si è accasciato a terra e si è sentito male. Subito portato all'ospedale è stato operato d'urgenza alla testa. Il 30enne già fidanzato di Diletta Leotta, non combatte dal k.o. subito a opera del romano Giovanni De Carolis, sempre a Milano.

