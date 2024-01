Scompare alla vigilia di Capodanno, viene ritrovato morto in un canalone

È giallo sulla morte di Danilo Fedele, il 25enne scomparso alla vigilia di capodanno e trovato morto giovedì scorso, 4 dicembre 2024, in un canalone sotterraneo a Sanremo, dove scorre il torrente San Romolo. Secondo gli inquirenti il decesso del giovane potrebbe non essere avvenuto nel luogo del ritrovamento del cadavere. In particolare non si esclude che il corpo sia stato portato in quell'anfratto da qualcuno. La Procura di Imperia ha aperto un'indagine per omicidio, che al momento resta contro ignoti. Non sono state trovate evidenti tracce di violenza sul corpo di Danilo e il reato di omicidio rappresenta un'iscrizione 'tecnica' finalizzata a compiere tutta una serie di accertamenti, ma non si esclude che possano esserci terze persone coinvolte nella sua morte.

Il ragazzo era scomparso a partire dal 31 dicembre. Le ultime notizie di Danilo risalgono alle 3 di notte del 30 dicembre scorso, quando il giovane ha chattato assieme a una sua amica. Da allora si sono perse le sue tracce, è stato dato per scomparso con una denuncia presentata in commissariato. Lo scorso giovedì 4 gennaio il macabro rinvenimento. Il corpo del giovane, vestito, giaceva in mezzo all'acqua del torrente.

Determinanti saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza, pubbliche e private, della zona. Soltanto in quel modo si potrà capire se Danilo è sceso (da solo o con qualcuno) o se è stato portato, visto che è possibile accedere fino a un certo, percorrendo una piccola discesa con l'auto, quest'ultima chiusa da una sbarra che si può facilmente alzare.

Nel frattempo sono stati apposti i sigilli all'abitazione del giovane e la polizia ha acquisito a verbale diverse testimonianze, tra cui quella della cassiera di un supermercato, dove il giovane era solito fare la spesa. Soltanto dall’esito dell’autopsia, prevista per i prossimi giorni, ma la cui data non è stata ancora fissata, si potrà sapere se ha ingerito sostanze che possano aver causato il decesso.