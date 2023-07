Precipita dalla finestra e muore: David Conti era andato a trovare la mamma

È precipitato dal davanzale della finestra di casa della madre. Un volo di oltre dieci metri che non ha lasciato scampo a David Conti, 46 anni, residente a Roma. La tragedia è avvenuta lunedì ad Allumiere, piccolo paese della provincia romana, in via Monte Roncone. Stando a quanto emerso dai primi accertamenti - riferisce RomaToday - la caduta sarebbe stata accidentale.

I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'uomo, residente a Roma da anni e impiegato alla Selex di via Tiburtina, si trovava ad Allumiere per far visita alla madre. Dopo essere andato in camera da letto, il 46enne avrebbe perso l'equilibrio - per causa ancora al vaglio degli inquirenti - precipitando nel vuoto. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e sul corpo è stata disposta l'autopsia.

La notizia ha scosso gli abitanti del piccolo borgo. Molti di loro conoscevano di persona David. E hanno voluto dedicargli un ultimo ricordo: "Sei stato un ragazzo allegro, solare, pieno di entusiasmo e di voglia di vivere, sempre circondato da tanti amici. Appena potevi tornavi in paese e correvi a salutare la banda - lo ricordano su facebook gli "Amici della Musica" -. La nostra banda, quella in cui sei entrato da bambino e in cui sei cresciuto, quella in cui per anni hai suonato , prima il flicorno e poi la tromba. Sei stato l'animatore di tutte le nostre gite, il compagno d'avventura ideale, l'amico con il cuore più grande. All'improvviso siamo in silenzio, i nostri strumenti non hanno fiato. Arrivederci David, corri a portare il tuo sorriso tra gli angeli e suona con loro. Sentite Condoglianze alle Famiglie Conti e Profumo da parte di tutta l’Associazione degli “Amici della Musica” di Allumiere".

E ancora: "Tutta la Contrada Ghetto si stringe in un grande abbraccio alla famiglia Conti. Ti ricorderemo così, felice e vittorioso. Grazie per aver fatto parte di noi, sarà difficile dimenticarti. Che tu possa riposare in pace e vegliare sui tuoi cari. Ciao David".

