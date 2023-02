Tragico incidente domestico: morti madre e figlio

Tragico incidente domestico stamattina a Valgreghentino, piccolo centro collinare della provincia di Lecco: morti madre e figlio. Dalle prime informazioni raccolte, in un'abitazione di via Don Paolo Sala si sarebbe verificato un incidente con il montascale e Vilma Martinoli, anziana disabile, è morta insieme al figlio Davide Bonesi, 55 anni: i due sarebbero caduti da un'altezza considerevole e per loro non c'è stato nulla da fare.

Davide Bonesi e Vilma Martinoli morti a Valgreghentino (Lecco)

L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30: sui contorni della vicenda indagano i carabinieri, giunti a metà mattina sul posto, e il sostituto procuratore. Da accertare il motivo della caduta: non si esclude un malfunzionamento del montascale utilizzato dalla donna, costretta sulla carrozzina. Oltre alle due vittime, nell'abitazione di via Don Paolo Sala a Valgreghentino vive anche l'anziano marito della donna. Il figlio, nel tentativo di salvare la madre, sarebbe a sua volta caduto, fatalmente. A dare l'allarme è stato il marito e padre delle vittime.

La via, come confermato dal sindaco Matteo Colombo a sua volta accorso sulla scena della tragedia, è stata chiusa al traffico dalla polizia locale di Valgreghentino per agevolare le operazioni delle forze dell'ordine.