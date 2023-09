Vuole bruciare il bar per vendicare il figlio, muore accoltellato

Ha cercato di farsi "giustizia" cercando di dare fuoco al bar in cui il figlio aveva perso la vita per un malore, ma nella violenta rissa che è scaturita con i titolari è finito morto accoltellato: è morto così Davide Buzzi, un 42enne di Ferrara al termine di una colluttazione nel centro di Ferrara, intorno alle 23:30 di venerdì 1 settembre nel bar Big Town di via Bologna. Ferito in modo grave un giovane di 20 anni che si trovava con Buzzi, accoltellato al ventre. Il titolare del bar (Mauro Di Gaetano, 41 anni) e suo padre Giuseppe (69 anni) sono rimasti feriti in modo lieve: ora sono in stato di fermo, accusati, in concorso, di omicidio volontario e tentato omicidio.

Omicidio a Ferrara, cosa è successo

A ricostruire la notte di far west vissuta nella zona della movida estense son stati gli investigatori dei carabinieri che hanno fatto luce sul movente che avrebbe guidato la violenza. Davide Buzzi accusava i titolari del bar di non aver allertato per tempo i soccorsi nella notte tra il 12 e il 13 agosto quando il figlio 19enne della compagna morì dopo aver accusato un malore causato da un difetto congenito del cuore, esacerbato dall'assunzione di cocaina. Così Buzzi avrebbe cercato in qualche modo vendetta accompagnato dal cugino del figlio: i due sarebbero arrivati al locale a bordo di una Bmw nera, lasciata parcheggiata in mezzo alla strada, portando con sé una grossa tanica rossa contenente benzina o altro liquido infiammabile. L'intento probabile era dare fuoco al bar. Il titolare e suo padre erano presenti e avrebbero però reagito. La colluttazione che ne è scaturita è terminata con Buzzi a terra, incosciente e con il volto sfigurato e tagli al collo e al petto, e con il giovane che era con lui raggiunto da una coltellata al ventre, dal basso verso l'alto.

Davide Buzzi è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Sant'Anna di Cona. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri Buzzi non solo aveva già minacciato i titolari del bar ma nelle scorse settimane aveva aggredito in centro un uomo che accusava di essere il possibile pusher del figlio. La sua vittima in quel caso era riuscita a rifugiarsi in un bar fino all'arrivo delle forze dell'ordine che, a fatica, erano riuscite a placare il 42enne.