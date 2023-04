"C'è un cadavere in mare", potrebbe essere Davide Calvia

La segnalazione di un cadavere in mare e la possibilità che si tratti di Davide Calvia, il sub disperso nel naufragio avvenuto mercoledì scorso nel golfo dell'Asinara, durante una battuta di pesca con il cugino, Giovanni Pinna, ritrovato vivo giovedì su una spiaggia della Marina di Sorso. Gli uomini della guardia costiera stanno lavorando per verificare una segnalazione arrivata intorno a mezzogiorno di oggi lunedì 17 aprile alla centrale operativa.

Ad allertare la Capitaneria una chiamata dal traghetto Santa Teresa-Bonifacio: sarebbe stato avvistato un corpo con un giubbotto di salvataggio addosso. Il passeggero avrebbe detto di aver riconosciuto il corpo come quello di Calvia. Il punto indicato, non troppo distante dalla costa, non è ancora stato raggiunto.

Giovanni Pinna e Davide Calvia erano usciti in barca mercoledì pomeriggio, poi hanno iniziato a imbarcare acqua e hanno deciso di tuffarsi in mare con muta e salvagente. Pinna viene trovato cinque giorni dopo, lontano dal punto del naufragio. Stremato, ma vivo. Le condizioni meteo e le forti raffiche di vento hanno fatto estendere le ricerche di Calvia in un tratto più ampio. Adesso la segnalazione.