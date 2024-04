Lite finisce nel sangue: giovane uccide lo zio con una coltellata alla gola

Una discussione tra le mura domestiche che degenera, fino all'irreparabile. Un uomo di 50 anni, Davide Conforto, è morto dopo essere stato colpito da uja coltellata mentre si trovava in un'abitazione a Poggiridenti, in provincia di Sondrio. A ucciderlo il nipote, fermato poi dalle forze dell'ordine.

Il dramma familiare è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 6 aprile, in una villetta di Poggiridenti, tra le vie Masoni e Lozzoni. Non sono chiare le ragioni della lite che ha portato all'omicidio: il 50enne è stato colpito con una coltellata alla gola, un fendente rivelatosi poi fatale. Subito è scattato l'allarme, ma quando i sanitari di ambulanza e automedica sono giunti sul posto, non c'era purtroppo nulla da fare per l'uomo.

Secondo le prime indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone, il presunto omicida è stato condotto alla caserma Alessi per essere interrogato dal magistrato di turno. La villa in cui è avvenuto il delitto è stata posta sotto sequestro, mentre sono ancora diversi i punti da chiarire, primo tra tutti il movente.