Davide Ferrerio ancora in coma dopo l'aggressione: "Che bel cazzotto"

Davide Ferrerio, il ragazzo di 21 anni di Bologna aggredito la sera dell'11 agosto a Crotone, lotta ancora tra la vita e la morte. Per il pestaggio del giovane ragazzo, attualmente ricoverato nell'ospedale di Bologna in coma irreversibile, è finito in carcere Nicolò Passalacqua, 22 anni, accusato di tentato omicidio. Nel registro degli indagati sono finiti i nomi di due donne, madre e figlia, di 41 anni e 17, arrestate per concorso in tentato omicidio colposo nell'ambito dell'indagine che riguarda l'accaduto.

Le prime intercettazioni

"Ho visto la scena ed è caduto come un salame. Però che bel cazzotto". A scriverlo in un messaggio, la sera stessa dell'aggressione, è la 17enne arrestata ieri, che faceva presente all'aggressore di come la madre non fosse risentita né preoccupata per il gesto.

Nell'ordinanza emessa dal gip nei confronti della madre sono riportate alcune intercettazioni. "Scusami ancora per stasera, scusati anche con tua mamma sennò ci scrivo io", scrive il ragazzo in un messaggio. E la 17enne risponde: "Ma vaaaa ha detto di stare tranquillo", dimostrando così, afferma il gip "La sua adesione alla condotta violenta posta in essere ma non di aver commissionato il più grave effetto connesso alla condotta violenta". Passalacqua, nel corso di un colloquio in carcere con i parenti una settimana dopo l'accaduto, esprime la speranza che il giovane si risvegli dal coma.

La vicenda

Il giovane 21enne sarebbe stata vittima di una spedizione punitiva. Secondo quanto è emerso dalle indagini, le due donne arrestate sarebbero le dirette istigatrici della spedizione punitiva che ha visto per sbaglio Ferrerio come bersaglio finale, anche se in realtà l'obiettivo della spedizione punitiva del 22enne incarcerato da allora era un 31enne, allo stato ancora estraneo all'indagine in questione.

Ma facciamo un passo indietro per ricostruire la vicenda. La ragazza di 17 anni, alcuni mesi prima della tragedia, viene contattata in chat da uno sconosciuto di 31 anni. La madre della ragazza, spinta dalla volontà di conoscere chi fosse quell'uomo, ha indotto sua figlia a fissare un incontro. Che avviene l'11 agosto. Il 31enne avrebbe dato indicazioni alla ragazza di indossare una maglietta bianca al momento dell'incontro. Maglietta bianca che però in quel momento indossava anche Ferrerio.

La sera dell'11 agosto, il 21enne di Bologna era andato a trascorrere una serata in una pizzeria di Crotone, città dove era in vacanza con la famiglia. All'uscita del locale, Ferrerio è stato inseguito e poi aggredito e steso da pochi violentissimi colpi al petto e al capo. A sferrare i colpi, secondo quanto emerso dalle indagini della Mobile crotonese, è stato proprio Passalacqua, 22 anni, convinto di trovarsi davanti a un rivale in amore.

La richiesta della famiglia ai magistrati

Nella richiesta inviata ai magistrati, riferisce BolognaToday, la famiglia di Ferrerio chiede approfondimenti investigativi su altre persone, oltre a Passalacqua. In particolare vuole conoscere che ruolo abbiano avuto la madre e la figlia che accompagnarono Passalacqua sul luogo dell'aggressione. E poi del ragazzo di 31 anni, che avrebbe indotto in errore il 22enne autore del pestaggio. A suo carico, secondo i legali della famiglia, dovrebbe essere ascritta la condotta di essere cosciente del pericolo che correva ma di avere consapevolmente deviato da sé le attenzioni di Passalacqua, indicando l'abbigliamento di Ferrerio nei momenti immediatamente precedenti il pestaggio. Le presunte responsabilità del 31enne sono tutte da accertare.

Discorso leggermente diverso per una donna e sua figlia, in compagnia di Passalacqua poco prima dell'aggressione. Per loro, già indagate per favoreggiamento, i genitori di Ferrerio chiedono di avviare indagini per appurare fino a che punto abbiano avuto un ruolo nello spingere Passalacqua a voler sistemare in conti con il 'pretendente'. Per tutti l'aggravamento delle accuse si configurerebbe nel concorso in tentato omicidio.