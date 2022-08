Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno scambio di persona

Davide Ferrerio, il 22enne di Bologna aggredito e ridotto in fin di vita la sera dell'11 agosto a Crotone, è stato vittima di uno scambio di persona. A questa conclusione sono arrivati gli agenti della polizia che indagano sul pestaggio del giovane, ancora in ospedale in coma farmacologico ma trasferito dalla Calabria in un nosocomio emiliano. L'indagato - Nicolò Passalacqua, 22enne nativo di Colleferro - è invece in carcere. Indagate anche due donne: mamma e figlia.

Le telecamere della zona in cui è avvenuta la violenza hanno ripreso tutto. Davide è stato inseguito e raggiunto dal suo aggressore, per poi essere bloccato e colpito con una ginocchiata allo sterno e due pugni in faccia. Davide rimane per terra, privo di sensi. L'aguzzino fugge. Proprio analizzando i filmati e i tabulati telefonici delle persone coinvolte gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica.

Davide Ferrerio in fin di vita per uno scambio di persona

Ferrerio la sera del pestaggio era nei pressi del Palazzo di Giustizia, aspettava un amico per andare a mangiare una pizza. Passalacqua, che non conosceva Ferrerio, era lì insieme a due suoi parenti, a una ragazza minorenne, alla madre di quest'ultima, al compagno della donna e un altro figlio della coppia. Passalacqua, interessato alla minorenne, avrebbe dovuto spalleggiare la ragazza nell'incontro che la stessa aveva fissato con un trentunenne residente in provincia e che la aveva contattata tramite Instagram da un account con un nome di fantasia. La madre della ragazzina le aveva detto di accettare un incontro col corteggiatore e per questo il gruppo era lì.

Il trentunenne effettivamente si presenta ma, affrontato dalla madre della minorenne, nega di essere il diretto interessato e si allontana. Per sviare le attenzioni scrive sull'account Instagram alla ragazzina dicendole di essere appena arrivato e di indossare una camicia bianca (in realtà aveva una maglietta azzurra). Passalacqua, appresa l'informazione, si inizia a guardare intorno. Qui avviene lo scambio di persona e Ferrerio, ignaro di tutto, diventa il bersaglio.

Passalacqua si avvicina a Ferrerio per chiedergli se fosse lui la persona che aveva dato appuntamento alla ragazzina ma il 22enne forse impaurito si allontana, prima piano piano e poi inizia a correre in direzione della casa della nonna di cui era ospite. Passalacqua, interpretando quell'atteggiamento come una conferma, lo rincorre, lo blocca e inizia la violenza. Il resto è la fuga dell'indagato, l'arrivo del 118 e della madre di Ferrerio, la corsa in ospedale.