Davide Ferrerio, aggredito con ginocchiate e pugni. La mamma: "Siate meno omertosi"

Restano gravissime le condizioni di Davide Ferrerio, il 22enne bolognese pestato a sangue giovedì sera a Crotone, dove era in vacanza. Davide, che stava trascorrendo alcuni giorni in Calabria con la famiglia, è stato colpito ripetutamente forse perché "colpevole" di un'occhiata di troppo a una ragazza. Accusato del pestaggio un coetaneo residente nel Lazio, Nicolò Passalacqua, ora indagato per lesioni e tentato omicidio. Gli inquirenti lavorano alla ricostruzione di quella tragica sera, i parenti di Davide sperano ce i ragazzo si salvi e rivolgono un appello affinchè chiuque sappia qualcosa parli.

Davide Ferrerio, picchiato e lasciato in strada

Le telecamere della zona in cui è avvenuta la violenza hanno ripreso tutto. Un film dell'orrore: Davide è stato inseguito e raggiunto dal suo aggressore, per poi essere bloccato e colpito da una ginocchiata allo sterno e due pugni in faccia. Davide rimane per terra, privo di sensi. L'aguzzino fugge.

La mamma: "Denunciate! Dovevate sostenere mio figlio..."

"Davide - ricostruisce la mamma, Giusy - è uscito di casa verso le 21 per incontrare un suo amico col quale pensavano di andare a mangiare una pizza. Appena fuori è stato aggredito, ho sentito l'ambulanza e visto che caricavano qualcuno. Non ero convinta fosse lui, poi l'ho riconosciuto dai vestiti e sono andata in strada. Mi ha detto 'Ti voglio bene mamma' e poi si è accasciato sulla barella. Pensi sempre che certe cose non possano accadere a te, e invece...". La donna chiede giustizia e il massimo della pena per l’aggressore del figlio. Poi l'appello: "Voglio dire ai cittadini di Crotone di denunciare. Di essere meno omertosi, di intervenire immediatamente quando si verificano degli episodi così gravi. In tanti siete venuti per mio figlio e vi ringrazio. però dovevate sostenere anche mio figlio quella sera, quando erano le 20.45, in pieno centro. E nessuno lo ha fatto".

Il messaggio per Davide di Sinisa Mihajlovic

Davide Ferrerio è un grande tifoso del Bologna e l'allenatore Sinisa Mihajlovich ha registrato un video messaggio per lui. "Ciao Davide, purtroppo nel mondo ci sono persone che pensano di risolvere le cose con la violenza. Ti siamo vicini e ti aspettiamo presto a Casteldebole, sarai mio ospite. Svegliati presto, prima ti svegli e prima ci conosceremo - dice Sinisa - Così conoscerai anche i giocatori per i quali fai il tifo e che ti appassionano molto".

Il fratello di Davide ha raccontato di far ascoltare i cori e l’inno del Bologna al 20enne: "Sono sicuro che sentirai queste mie parole - conclude Mihajlovic - un abbraccio e forza".