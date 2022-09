Davide Fogler ucciso per gioco davanti ai passanti? L'ipotesi del colpo in testa per provare l'arma

Come è morto Davide Fogler? Un omicidio nell'ambito di una sorta di "battesimo da killer", o un delitto "per gioco": sono tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti per la morte del senzatetto di 56 anni, ucciso in via Ilioneo a Bagnoli (Napoli) lo scorso 31 luglio. In un primo momento si era pensato ad un decesso per cause accidentali, o a una morte provocata da una pallottola vagante, ma dall'autopsia sono emersi scenari inquietanti. Il clochard sarebbe infatti stato colpito alla testa da un proiettile di pistola esploso a distanza ravvicinata. Tra le ipotesi di chi indaga c'è anche quella di uno sparo per provare una pistola o una sorta di esecuzione con una vittima a caso.

Davide Fogler, il senzatetto ucciso a Bagnoli (Napoli)

L'omicidio del senzatetto, che ogni tanto per guadagnare qualche euro faceva il parcheggiatore, sarebbe avvenuto davanti ad alcuni passanti, ma l'indagine è stata caratterizzata da un clima di omertà. Diverse persone potrebbero aver assistito all'arrivo del killer o degli assassini, se più di uno, all'interno del "basso" dove viveva il 56enne e dove è stato rinvenuto il corpo. Altri avrebbero potuto udire quello sparo, in un pomeriggio particolarmente afoso, il 31 luglio scorso, quando tutte le finestre erano aperte. Nessuno, tuttavia, si sarebbe fatto avanti e il clima di omertà avrebbe reso molto difficili le indagini.

Non sono escluse comunque altre ipotesi, tra cui quella di una lite per contrasti legati all'attività di parcheggiatore, nell'ambito del racket della sosta, o di una "punizione" al termine di un litigio. È possibile che quel senzatetto, in quel quartiere, desse fastidio a qualcuno proprio per la sua vita da emarginato.